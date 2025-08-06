Росія вдарила по газовій станції на Одещині: сотні родин залишились без газу

Унаслідок нічної атаки 6 серпня в селі Новосільське Одеської області російські війська влучили по газовій інфраструктурі. Пошкоджено газову станцію, в результаті чого сотні родин залишилися без газопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За його словами, це був свідомий удар, спрямований на ускладнення підготовки України до опалювального сезону.

"Військового сенсу в цих ударах – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", — заявив він, висловивши співчуття родинам загиблих.

Також, російські війська знову здійснили масовану атаку на об’єкти цивільної інфраструктури в різних регіонах. Ворог цілився по енергетичних, газових та житлових об’єктах.

На Запоріжжі під ударом опинилась звичайна база відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще дванадцятеро зазнали поранень.

У Запорізькій ОВА додали, що шість з семи ушпиталених дорослих, постраждалих від ворожого удару по відпочинковому комплексу, прямо зараз у операційних медзакладів Запоріжжя. У них важкі мінно-вибухові травми. Лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти їхні життя. У важкому стані також одна постраждала дитина. Інша - у стані середньої тяжкості.

Окрім цього, удари зафіксовані:

по електромережах у Дніпропетровській області;

по житлових будинках на Харківщині та Донеччині;

у Херсоні — ворожий безпілотник скинув боєприпас просто по людях;

Зеленський також наголосив, що Кремль щиро прагнутиме завершення війни лише під реальним тиском. Саме тому Україні важливо зараз отримати більше політичної та оборонної підтримки від США, країн ЄС і G7. Українська сторона висловила вдячність партнерам за допомогу і закликала до рішучих кроків для якнайшвидшого припинення вогню.