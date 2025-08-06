Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

--0,11

EUR

48,09

--0,26

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,22

48,00

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія вдарила по газовій станції на Одещині: сотні родин залишились без газу

війна
РФ атакувала цивільну інфраструктуру / Запорізька ОВА

Унаслідок нічної атаки 6 серпня в селі Новосільське Одеської області російські війська влучили по газовій інфраструктурі. Пошкоджено газову станцію, в результаті чого сотні родин залишилися без газопостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

За його словами, це був свідомий удар, спрямований на ускладнення підготовки України до опалювального сезону.

"Військового сенсу в цих ударах – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати", — заявив він, висловивши співчуття родинам загиблих.

Також, російські війська знову здійснили масовану атаку на об’єкти цивільної інфраструктури в різних регіонах. Ворог цілився по енергетичних, газових та житлових об’єктах.

На Запоріжжі під ударом опинилась звичайна база відпочинку в одному з населених пунктів Запорізького району. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей, ще дванадцятеро зазнали поранень.

Фото 2 — Росія вдарила по газовій станції на Одещині: сотні родин залишились без газу

У Запорізькій ОВА додали, що шість з семи ушпиталених дорослих, постраждалих від ворожого удару по відпочинковому комплексу, прямо зараз у операційних медзакладів Запоріжжя. У них важкі мінно-вибухові травми. Лікарі роблять усе можливе, щоб зберегти їхні життя. У важкому стані також одна постраждала дитина. Інша - у стані середньої тяжкості.

Фото 3 — Росія вдарила по газовій станції на Одещині: сотні родин залишились без газу

Окрім цього, удари зафіксовані:

  • по електромережах у Дніпропетровській області;
  • по житлових будинках на Харківщині та Донеччині;
  • у Херсоні — ворожий безпілотник скинув боєприпас просто по людях;

Зеленський також наголосив, що Кремль щиро прагнутиме завершення війни лише під реальним тиском. Саме тому Україні важливо зараз отримати більше політичної та оборонної підтримки від США, країн ЄС і G7. Українська сторона висловила вдячність партнерам за допомогу і закликала до рішучих кроків для якнайшвидшого припинення вогню.

Автор:
Тетяна Гойденко