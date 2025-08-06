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Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу  ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 6 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько