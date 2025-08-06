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Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1260-ту добу повномасштабної війни становлять 1059270 осіб.
Втрати Росії у війні на 6 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:
- особового складу – близько 11059270 (+1010) осіб;
- танків – 11072 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23091 (+0) од;
- артилерійських систем – 31133 (+52) од;
- РСЗВ – 1455 (+3) ) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –49767 (+147);
- крилаті ракети – 3555 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни –57475 (+138);
- спеціальна техніка – 3936 (+1).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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