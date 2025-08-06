Втрати ворога станом на 6 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1260-ту добу повномасштабної війни становлять 1059270 осіб.

Втрати Росії у війні на 6 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 6 серпня втратила:

особового складу – близько 11059270 (+1010) осіб;

танків – 11072 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23091 (+0) од;

артилерійських систем – 31133 (+52) од;

РСЗВ – 1455 (+3) ) од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня –49767 (+147);

крилаті ракети – 3555 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни –57475 (+138);

спеціальна техніка – 3936 (+1).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 6 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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