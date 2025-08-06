Потери врага по состоянию на 6 августа 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1260-е сутки полномасштабной войны составляют 1059270 человек.

Потери России в войне на 6 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 6 августа потеряла:

личного состава – около 11059270 (+1010) человек;

танков – 11072 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23091 (+0) ед;

артиллерийских систем – 31133 (+52) ед;

РСЗО – 1455 (+3) ) ед;

средства ПВО – 1203 (+0) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня –49767 (+147);

крылатые ракеты – 3555 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны –57475 (+138);

специальная техника – 3936 (+1).

Пораженные воздушные цели врага на 6 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 36 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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