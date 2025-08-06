Карта боевых действий в Украине на 6 августа 2025 года

Продолжается 1260-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 107 авиационных ударов, применил две ракеты и 147 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5731 обстрел, из них 64 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4224 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Хлебороб Сумской области; Ольговка, Казацкое, Дарьевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак россиян. Противник нанес 18 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 35 управляемых авиационных бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боеприкосновений в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении зафиксировано семь атак врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Голубовка, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка, Загрызовое и в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Торское, Серебрянка, Григорьевка, Колодцы и в сторону Чернещины, Среднего, Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Северска. Всего за прошедшие сутки произошло три боестолкновения.

На Краматорском направлении у Силы обороны отразили две вражеские атаки вблизи Временного Яра.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 атаки агрессора в районах населенных пунктов Покровск, Попов Яр, Владимировка, Бойковка, Суворово, Котлино, Новоэкономическое, Муравка, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Сухецкое, Дачное, Луч, Молодечное, Новоукраинка, Лисовка и в направлении Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Шевченко, Зеленая Роща, Зеленое Поле, Новодаровка и в направлении Ивановки, Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил безуспешную атаку в районе Темировки.

В Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районе Степного и Плавней.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников, понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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