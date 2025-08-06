Россия ударила по газовой станции в Одесской области: сотни семей остались без газа

В результате ночной атаки 6 августа в селе Новосельское Одесской области российские войска попали по газовой инфраструктуре. Повреждена газовая станция, в результате чего сотни семей остались без газоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

По его словам, это был сознательный удар, направленный на усложнение подготовки Украины к отопительному сезону.

"Военного смысла в этих ударах - ноль. Только жестокость, чтобы запугать", - заявил он, выразив соболезнования семьям погибших.

Также, российские войска снова совершили массированную атаку на объекты гражданской инфраструктуры в разных регионах. Враг целился по энергетическим, газовым и жилым объектам.

В Запорожье под ударом оказалась обычная база отдыха в одном из населенных пунктов Запорожского района. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека, еще двенадцать получили ранения.

В Запорожской ОВА добавили, что шесть из семи госпитализированных взрослых, пострадавших от вражеского удара по комплексу отдыха, прямо сейчас у операционных медучреждений Запорожья. У них тяжелые минно-взрывные травмы. Врачи делают все возможное, чтобы сберечь их жизнь. В тяжелом состоянии также один пострадавший ребенок. Другая – в состоянии средней тяжести.

Кроме того, удары зафиксированы:

по электросетям в Днепропетровской области;

по жилым домам в Харьковской и Донбассе;

в Херсоне — вражеский беспилотник сбросил боеприпас прямо по людям;

Зеленский также подчеркнул, что Кремль будет искренне стремиться к завершению войны только под реальным давлением. Именно поэтому Украине важно получить больше политической и оборонной поддержки от США, стран ЕС и G7. Украинская сторона выразила благодарность партнерам за помощь и призвала к решительным шагам для скорейшего прекращения огня.