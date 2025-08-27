Ворог атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: які наслідки

У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України.

про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Наразі триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

В Міненерго повідомили, що близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - наголосили у відомстві.

