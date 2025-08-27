Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ворог атакував об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: які наслідки

Тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів
Тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів

У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Наразі триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

В Міненерго повідомили, що близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики РФ з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, армія Росії вдарила по збагачувальній фабриці компанії ДТЕК Ріната Ахметова у Донецькій області. Будівлю зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.

Автор:
Світлана Манько