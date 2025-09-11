ДТЭК ввел в эксплуатацию одну из самых больших систем накопления энергии в Восточной Европе.

Энергохолдинг ДТЭК, владельцем которого является Ринат Ахметов, ввел в эксплуатацию 200 МВт установок хранения электроэнергии совместно с американской компанией Fluence. Запуск установок состоялся 10 сентября, сообщает Delo.ua.

Компания подключила к энергосистеме 6 новых объектов разной мощности – от 20 до 50 МВт в Киевской и Днепропетровской областях. В целом система сможет хранить 400 МВтч электроэнергии, достаточной для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов, что делает ее одной из крупнейших систем УЗЭ в Восточной Европе. Работа новых систем повысит безопасность электроснабжения, снизит риски отключений и аварий, особенно при разрушении маневровой генерации.

Общие инвестиции ДТЭК в строительство составили €125 млн. Системы хранения энергии обеспечат для энергосистемы Украины более высокий уровень устойчивости и стабильности, а также будут способствовать развитию "зеленой" энергетики и децентрализации энергосистемы Украины.

Проект был реализован для предоставления вспомогательных услуг "Укрэнерго" по пятилетнему контракту. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко рассказал журналистам, что окупаемость этого проекта УЗЭ в рамках контракта составит более 20%, но это будет зависеть от того, как "Укрэнерго" будет выполнять свои обязательства по контракту. При этом он отметил, что считает необходимым создание специального фонда, который будет гарантировать выполнение обязательств "Укрэнерго".

"Я надеюсь, что "Укрэнерго" найдет для этого средства, но параллельно мы разрабатываем разные модели, которые позволят гарантировать обязательства", — отметил топменеджер.

Энергетические компании готовятся к запуску УЗЭ по тендеру с "Укрэнерго"

В середине августа 2024 года компания "Укрэнерго" провела долгосрочный специальный аукцион на закупку РПЧ на 5 лет для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Он предусматривал закупку РПЧ на 99 МВт.

Условиями предусмотрено, что победители аукциона уже приступят к работе в октябре 2025 года. Таким образом, Украина получит больше новых энергетических проектов в условиях дефицита и прогнозируемого роста потребностей в балансирующих мощностях в виде промышленных накопителей электроэнергии.

По состоянию на сентябрь 2025 г. часть компаний-победителей уже построила мощности для выполнения обязательств перед заказчиком. В частности, в компании ОККО построили и запустили УЗЭ мощностью 20 МВт в феврале. Тем временем группа компаний KNESS завершила строительство УЗЭ емкостью 100 МВт-ч в конце августа.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.