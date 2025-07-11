В Украине запускают одну из самых больших систем накопления энергии в Восточной Европе

Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова и Fluence, мировой лидер в сфере накопления энергии, объявили о досрочном начале запуска одной из крупнейших в Восточной Европе систем накопления энергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Один из крупнейших УЗЭ-проектов

Проект мощностью 200 МВт, который расположен на шести локациях, вступает в финальную фазу реализации, включающую запуск, тестирование и первый разряд батарей.

Шестьсот девяносто восемь модулей Fluence Gridstack с батареями установлены на шести объектах накопления энергии – каждый мощностью от 20 МВт до 50 МВт. В целом система сможет хранить 400 МВтч электроэнергии, достаточной для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов.

Ожидается, что коммерческая эксплуатация и предоставление услуг по контракту с Укрэнерго начнется в октябре 2025 года с началом отопительного сезона.

В ДТЭК отмечают, что после полного запуска системы будут предоставлять услуги по балансировке частоты и мощности, что усилит украинскую энергосистему.

из-за войны и ограниченный доступ в Украине, это первый проект, который Fluence ввела в эксплуатацию полностью дистанционно. В рамках реализации 20 украинских энергетиков и специалистов по эксплуатации прошли углубленную учебу на действующих проектах Fluence в Германии и Финляндии.

Fluence продолжит дистанционно сопровождать запуск и работу проекта, осуществляя диагностику, тестирование и мониторинг производительности для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации в условиях войны.

Напомним, из-за намерения реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УЗЭ) общей мощностью до 500 МВт ДТЭК инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.

Общая стоимость проекта составляет 140 млн евро.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.