В Україні запускають одну з найбільших систем накопичення енергії у Східній Європі

Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова і Fluence, світовий лідер у сфері накопичення енергії, оголосили про достроковий початок запуску однієї з найбільших у Східній Європі систем накопичення енергії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Один із найбільших УЗЕ-проєктів

Зазначається, що проєкт потужністю 200 МВт, який розташований на шести локаціях, вступає у фінальну фазу реалізації, яка включає запуск, тестування та перший розряд батарей.

Шістсот дев’яносто вісім модулів Fluence Gridstack із батареями встановлено на шести обʼєктах накопичення енергії – кожен потужністю від 20 МВт до 50 МВт. Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

Очікується, що комерційна експлуатація та надання послуг за контрактом з «Укренерго» розпочнеться в жовтні 2025 року з початком опалювального сезону.

В ДТЕК зауважують, що після повного запуску системи надаватимуть послуги з балансування частоти та потужності, що підсилить українську енергосистему.

Через війну та обмежений доступ в Україні, це перший проєкт, який Fluence ввела в експлуатацію повністю дистанційно. У межах реалізації 20 українських енергетиків та фахівців з експлуатації пройшли поглиблене навчання на чинних проєктах Fluence у Німеччині та Фінляндії.

Fluence продовжить дистанційно супроводжувати запуск і роботу проєкту, здійснюючи діагностику, тестування та моніторинг продуктивності для забезпечення ефективної та безпечної експлуатації в умовах війни.

Нагадаємо, через намір реалізувати в Україні масштабні проєкти зі створення установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю до 500 МВт ДТЕК ініціювала зміни до трастового договору за єврооблігаціями та умов міжгрупового фінансування й операцій.

Загальна вартість проєкту становить 140 млн євро.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.