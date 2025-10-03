Запланована подія 2

Россия ударила по Украине ракетами и дронами: повреждены объекты энергетики и ГТС

3 октября российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Полтавщине. В результате попаданий и падения обломков повреждены энергообъекты и частное домовладение.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минэнерго, ДТЭК и Полтавскую ОВА.

"В настоящее время на местах работают спасатели и энергетики, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия и стабилизировать ситуацию", – говорится в сообщении Министерства энергетики.

В то же время в ДТЭК информируют, что ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру "ДТЭК Нафтогаза" дронами и ракетами.

"В результате атаки работа ряда объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена", - говорится в сообщении.

В ОВА рассказали, что в ночь на 3 октября враг совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину с применением ракет и БпЛА. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

"Произошли попадания и падения обломков на разных локациях. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. В Полтавской общине обломками повреждено частное домовладение. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Также ночью русские войска обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Нововодолажской общине Харьковской области. В результате вражеской атаки погибли 13 тысяч свиней.

Автор:
Татьяна Гойденко