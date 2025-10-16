Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
По всій Україні діють графіки обмеження потужності для промисловості, в низці областей – аварійні відключення світла

світло, електроенергія
Ситуація в енергосистемі може змінитись – потрібно слідкувати за повідомленнями обленерго / Pexels

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену попередніми російськими обстрілами, по всій Україні 16 жовтня застосовано графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У деяких областях діють аварійні та погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Зокрема, як йдеться в повідомленні станом на 16:13, на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) застосовуються три черги погодинних відключень.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", – додали в державній компанії.

Зранку 16 жовтня пресслужба ДТЕК повідомила, вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру компанії дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Після цього компанія почала запроваджувати екстрені відключення, зокрема у столиці, а о 13:16 вони були скасовані.

О 15:42 ДТЕК знову ввів екстрені відключення у Києві, а о 15:49 – на Київщині. 

За інформацію НАК "Нафтогаз України", російські війська в ніч на 16 жовтня здійснили шосту масовану атаку на газову інфраструктуру України з початку жовтня. Удар був комбінованим, із застосуванням десятків ракет, включно з балістичними, та сотень Shahed.

Автор:
Наталія Гулєнцова