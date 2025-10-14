Запланована подія 2

Уряд встановив нові ціни на газ для виробників електроенергії і зобов'язав ОГТСУ купити 340 млн кубів імпортного палива

ціни на газ зростуть
Кабмін оновив ціни на блакитне паливо для деяких споживачів / Depositphotos

Кабінет міністрів підвищив вартість газу для підприємств, що генерують електрику. Нові тарифи діятимуть для чотирьох категорій споживачів.

Як пише Delo.ua, відповідні зміни передбачає постанова №1306 від 10 жовтня, якою покладання спецобов'язків на ринку газу продовжено для всіх видів споживачів до 31 березня 2026 року.

Зростання цін на газ стосується суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках (за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ):

  • 21 тис. грн (було 18 тис. грн) – для ТЕЦ, які виробляють електрику в теплофікаційному циклі, а також для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом;
  • 16 тис. грн (було 14 тис. грн) – для ТЕС та ТЕЦ, які виробляють електрику в конденсаційному циклі, а також для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електрику.
Фото 2 — Уряд встановив нові ціни на газ для виробників електроенергії і зобов'язав ОГТСУ купити 340 млн кубів імпортного палива
Таблицю створено Delo.ua за допомогою Gemini.

Цією постановою також передбачено, що "Укрнафта" залишається під дією ПСО, а на "Оператора ГТС України" покладені обов'язки з купівлі імпортного газу до кінця опалювального сезону.

"... до 31 березня 2026 р. зобов’язаний придбавати виключно імпортний природний газ в обсязі 340 млн куб. метрів шляхом укладення договорів купівлі-продажу природного газу на підставі ціни газу за біржовими угодами з точкою поставки на кордоні України та країн – членів ЄС та/або з точкою поставки в підземних сховищах газу на території України в режимі "Митний склад", – йдеться в документі.

Зазначимо, що ціни на природний газ для українців та бюджетних установ під час опалювального сезону 2025/2026 років залишаться фіксованими. Спочатку в цьому запевнив президент Володимир Зеленський, а потім відповідне рішення ухвалив уряд. Ціна на газ залишається незмінною до 31 березня 2026 року:

  • для населення – 7420 грн за 1000 куб. м (з ПДВ); 
  • для бюджетних установ – 16 390 грн за 1000 куб. м (з ПДВ).
Автор:
Наталія Гулєнцова