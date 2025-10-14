- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Уряд встановив нові ціни на газ для виробників електроенергії і зобов'язав ОГТСУ купити 340 млн кубів імпортного палива
Кабінет міністрів підвищив вартість газу для підприємств, що генерують електрику. Нові тарифи діятимуть для чотирьох категорій споживачів.
Як пише Delo.ua, відповідні зміни передбачає постанова №1306 від 10 жовтня, якою покладання спецобов'язків на ринку газу продовжено для всіх видів споживачів до 31 березня 2026 року.
Зростання цін на газ стосується суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках (за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ):
- 21 тис. грн (було 18 тис. грн) – для ТЕЦ, які виробляють електрику в теплофікаційному циклі, а також для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом;
- 16 тис. грн (було 14 тис. грн) – для ТЕС та ТЕЦ, які виробляють електрику в конденсаційному циклі, а також для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електрику.
Цією постановою також передбачено, що "Укрнафта" залишається під дією ПСО, а на "Оператора ГТС України" покладені обов'язки з купівлі імпортного газу до кінця опалювального сезону.
"... до 31 березня 2026 р. зобов’язаний придбавати виключно імпортний природний газ в обсязі 340 млн куб. метрів шляхом укладення договорів купівлі-продажу природного газу на підставі ціни газу за біржовими угодами з точкою поставки на кордоні України та країн – членів ЄС та/або з точкою поставки в підземних сховищах газу на території України в режимі "Митний склад", – йдеться в документі.
Зазначимо, що ціни на природний газ для українців та бюджетних установ під час опалювального сезону 2025/2026 років залишаться фіксованими. Спочатку в цьому запевнив президент Володимир Зеленський, а потім відповідне рішення ухвалив уряд. Ціна на газ залишається незмінною до 31 березня 2026 року:
- для населення – 7420 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- для бюджетних установ – 16 390 грн за 1000 куб. м (з ПДВ).