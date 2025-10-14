Правительство установило новые цены на газ для производителей электроэнергии и обязало ОГТСУ купить 340 млн кубов импортного топлива

Кабинет министров повысил стоимость газа для предприятий, генерирующих электричество. Новые тарифы будут действовать для четырех категорий потребителей.

Как пишет Delo.ua, соответствующие изменения предусматривает постановление №1306 от 10 октября, которым возложение спецобязанностей на рынке газа продолжено для всех видов потребителей по 31 марта 2026 года.

Рост цен на газ касается субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках (за тысячу кубометров с учетом НДС):

21 тыс. грн (было 18 тыс. грн) – для ТЭЦ, производящих электричество в теплофикационном цикле, а также для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих электрическую и тепловую энергию комбинированным способом;

16 тыс. грн (было 14 тыс. грн) – для ТЭС и ТЭЦ, производящих электричество в конденсационном цикле, а также для газотурбинных и газопоршневых установок, производящих исключительно электричество.

Таблица создана Delo.ua с помощью Gemini.

Этим постановлением также предусмотрено, что "Укрнафта" остается под действием ПСО, а на "Оператора ГТС Украины" возложены обязанности по покупке импортного газа.

"... до 31 марта 2026 г. обязан приобретать исключительно импортный природный газ в объеме 340 млн куб. метров путем заключения договоров купли-продажи природного газа на основании цены газа по биржевым соглашениям с точкой поставки на границе Украины и стран-членов ЕС и/или с точкой поставки в подземных хранилищах газа на территории Украины в режиме "Таможенный склад", – говорится в документе.

Отметим, что цены на газ для украинцев и бюджетных учреждений во время отопительного сезона 2025/2026 годов останутся фиксированными. Сначала в этом заверил президент Владимир Зеленский, а затем соответствующее решение приняло правительство. Цена на газ остается неизменной до 31 марта 2026 года: