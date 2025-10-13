В Україні ажіотаж на товари енергозабезпечення: попит зріс у чотири рази

Через можливі відключення світла лише за день українці збільшили закупівлю товарів енергозабезпечення у 4 рази. Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже у 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу мережі торговельних центрів "Епіцентр".

Зазначається, що після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень світла по Україні, у магазинах зафіксували різке зростання попиту на товари для автономного енергозабезпечення.

Що купують

Згідно з даними аналітичного напрямку компанії, вже на наступний день після повітряних атак, що відбулися в ніч з 9 на 10 жовтня, продажі таких товарів зросли майже в 4 рази.

Найбільше зріс попит на павербанки, пальники і туристичні плитки (у 8,4 раза), зарядні станції (майже в 7 разів), а також ліхтарі та газові балони (у 3,7 раза).

Крім того, суттєво зросли й обсяги реалізації генераторів, здатних забезпечити енергетичну автономність приватних будинків. Їхні продажі збільшилися майже втричі.

Також збільшення продажів спостерігалося в категоріях свічок (+60%), батарейок (+39%) та акумуляторів (+20%).

Продавці різко підвищили ціни на генератори після відключень світла

Державна податкова служба зафіксувала випадки різкого підвищення цін на пристрої резервного живлення після останнього блекауту і закликала продавців зупинити це.

Так, протягом двох годин підвищилися ціни на одну і ту саму зарядну станцію більш ніж на 2 тисячі. Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздрібу.

Податкова фіксує всі випадки та пообіцяла реагувати належним чином.

Росіяни знову б’ють по енергетиці: чи готуватися українцям до нових відключень світла

10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України.

Пошкодження в енергетичних мережах і комунальних системах зафіксували у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

13 жовтня за командою "Укренерго" застосовані відключення електроенергії у восьми областях.

На тлі нових масштабних обстрілів України гендиректор Yasno Сергій Коваленко закликав українців заряджати павербанки та запасатися ліхтариками.

Однак експерти вважають, що приводу для паніки немає, енергосистема зараз в значно кращому стані, ніж торік. І навіть за негативного сценарію повернення графіків відключень обмеження будуть не такими тривалими, як влітку 2024. Детальніше про це читайте в статті Delo.ua.