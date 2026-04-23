В Україні поменшало готівки в обігу: голова НБУ розповів, скільки на рухах в українців грошей

На сьогодні в Україні в обігу перебувають понад 923 млрд грн, що на 3 млрд грн менше, ніж станом на початок року.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час панельної дискусії "Грошовий обіг. Власна валюта", передає "Укрінформ".

Скільки банкнот в Україні

Очільник НБУ розповів, що наразі в обігу є 2,6 млрд гривневих банкнот різного номіналу – загалом на 913,5 млрд грн, та 15,2 млрд монет – на 9,6 млрд грн.

"Загалом у готівковому обігу зараз понад 923 млрд грн. Найбільше банкнот – номіналом 500 грн, найменше – 50 грн. Із початку року кількість готівки дещо зменшилася – на 3 млрд грн, – але це типова сезонна зміна", – підкреслив Пишний.

Він додав, що загалом за 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору НБУ надрукували майже 30 млрд банкнот, відкарбували 13 млрд розмінних та обігових і понад 20 млн пам'ятних та інвестиційних монет.

Розраховуються картками

Голова НБУ звернув увагу на збільшення обсягів безготівкових операцій, яких минулого року було здійснено 8,3 млрд із використанням платіжних карток на загальну суму 4 трлн грн.

"Це більше, ніж на 11% за кількістю та на 10% – за сумою, перевищує показники 2024 року. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток торік становила 65,4% від загальних обсягів операцій із платіжними видатками. Тоді як у 2021 році – лише 60%", – зауважив Пишний.

Нагадаємо, з березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестали бути засобом платежу. Їх замінять відповідні монети, а старі купюри підлягатимуть обміну в банківських установах. Всі торговельні мережі та фінустанови припинять приймати зазначені купюри для розрахунків.