Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні поменшало готівки в обігу: голова НБУ розповів, скільки на рухах в українців грошей

Андрій Пишний
Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

На сьогодні в Україні в обігу перебувають понад 923 млрд грн, що на 3 млрд грн менше, ніж станом на початок року. 

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час панельної дискусії "Грошовий обіг. Власна валюта", передає "Укрінформ". 

Скільки банкнот в Україні

Очільник НБУ розповів, що наразі в обігу є 2,6 млрд гривневих банкнот різного номіналу – загалом на 913,5 млрд грн, та 15,2 млрд монет – на 9,6 млрд грн.

"Загалом у готівковому обігу зараз понад 923 млрд грн. Найбільше банкнот – номіналом 500 грн, найменше – 50 грн. Із початку року кількість готівки дещо зменшилася – на 3 млрд грн, – але це типова сезонна зміна", – підкреслив Пишний.

Він додав, що загалом за 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору НБУ надрукували майже 30 млрд банкнот, відкарбували 13 млрд розмінних та обігових і понад 20 млн пам'ятних та інвестиційних монет.

Розраховуються картками

Голова НБУ звернув увагу на збільшення обсягів безготівкових операцій, яких минулого року було здійснено 8,3 млрд із використанням платіжних карток на загальну суму 4 трлн грн.

"Це більше, ніж на 11% за кількістю та на 10% – за сумою, перевищує показники 2024 року. Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток торік становила 65,4% від загальних обсягів операцій із платіжними видатками. Тоді як у 2021 році – лише 60%", – зауважив Пишний. 

Нагадаємо, з березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестали бути засобом платежу. Їх замінять відповідні монети, а старі купюри підлягатимуть обміну в банківських установах. Всі торговельні мережі та фінустанови припинять приймати зазначені купюри для розрахунків.

Автор:
Світлана Манько