В Украине ажиотаж на товары энергообеспечения: спрос вырос в четыре раза

Из-за возможных отключений света только за день украинцы увеличили закупку товаров энергообеспечения в 4 раза. Более всего вырос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу сети торговых центров "Эпицентр".

Отмечается, что после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры и веерных отключений света по Украине в магазинах зафиксирован резкий рост спроса на товары для автономного энергообеспечения.

Что покупают

Согласно данным аналитического направления компании, уже на следующий день после произошедших в ночь с 9 на 10 октября воздушных атак продажи таких товаров выросли почти в 4 раза.

Более всего возрос спрос на павербанки, горелки и туристические плитки (в 8,4 раза), зарядные станции (почти в 7 раз), а также фонари и газовые баллоны (в 3,7 раза).

Кроме того, существенно выросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи увеличились почти втрое.

Также увеличение продаж наблюдалось в категориях свечей (+60%), батареек (+39%) и аккумуляторов (+20%).

Продавцы резко повысили цены на генераторы после отключения света

Государственная налоговая служба зафиксировала случаи резкого повышения цен на устройства резервного питания после последнего блэкаута и призвала продавцов остановить это.

Так, в течение двух часов повысились цены на одну и ту же зарядную станцию более чем на 2 тысячи. В основном цены подняли оптовики, реагируя на рост спроса со стороны розницы.

Налоговая фиксирует все случаи и пообещала правильно реагировать.

Россияне снова бьют по энергетике: готовиться ли украинцам к новым отключениям света

10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины.

Повреждения в энергетических сетях и коммунальных системах зафиксировали в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

13 октября по команде "Укрэнерго" применены отключения электроэнергии в восьми областях.

На фоне новых масштабных обстрелов Украины гендиректор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев заряжать павербанки и запасаться фонариками.

Однако эксперты считают, что повода для паники нет, энергосистема сейчас в гораздо лучшем состоянии, чем в прошлом. И даже при негативном сценарии возвращение графиков отключений ограничения будут не столь продолжительны, как летом 2024. Подробнее об этом читайте в статье Delo.ua