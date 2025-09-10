Россияне снова бьют по энергетике: готовиться ли украинцам к новым отключениям света

На фоне новых масштабных обстрелов Украины гендиректор энергокомпании гендиректор Yasno Сергей Коваленко призвал украинцев заряжать павербанки и запасаться фонариками. Однако опрошенные Delo.ua эксперты считают, что повода для паники нет, энергосистема сейчас в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом. И даже при отрицательном сценарии возвращение графиков отключений ограничения будут не столь продолжительны, как летом 2024 года.

С началом осени россияне усилили интенсивность атак на Украину. В ночь на 7 сентября россияне выпустили по Украине более 800 дронов вместе с ракетами, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабной войны. На следующий день целями массовых обстрелов стали объекты энергетики. В Минэнерго заявили, что российские военные попали в объект тепловой генерации в Киевской области. В результате в нескольких районах столицы и области фиксировались перебои с электроснабжением.

Увеличение количества ракет и дронов перегружает украинскую противовоздушную оборону и увеличивает вероятность их попадания в цель. При этом с такими последствиями массированных атак на энергетику, как графики отключений света, украинцы уже хорошо знакомы.

Последние массовые отключения электроэнергии страна пережила летом 2024 года. Тогда россияне уничтожили около 9 ГВт тепловой генерации, а атомные электростанции вошли в сезон ремонтов. Пик ограничений пришелся на июль, когда из-за жары потребление электроэнергии существенно выросло, а графики отключений света действовали круглосуточно, а света в домах украинцев не было 66% часов месяца.

Но несмотря на пессимистические прогнозы зимой 2024/2025 графиков отключений для бытовых потребителей не было, поскольку поврежденную генерацию удалось частично восстановить, а также существенно увеличить импорт электроэнергии из соседних стран ЕС. К тому же блекауты стали стимулом для общин, бизнеса и населения строить новую распределенную генерацию, менее уязвимую к российским атакам.

Состояние украинской энергосистемы лучше прошлогоднего

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, россияне не прекращали атаковать украинскую энергосистему летом 2025 года. В течение последних месяцев происходили активные обстрелы энергетической инфраструктуры Черниговщины, Харьковщины, Одесщины, Киевщины, а также Днепропетровщины. В результате этих обстрелов периодически обесточивались целые населенные пункты, но эти отключения не были длительными. К тому же, по словам эксперта, энергетики и власти готовятся к следующему отопительному сезону и учитывают вероятность усиления обстрелов.

"Сейчас ожидается завершение ремонтов на АЭС и ввод в эксплуатацию двух третей от генерации, вышедшей из строя в результате обстрелов в прошлом и позапрошлом годах. Кроме того, есть продвижение в установлении объектов распределенной генерации, а энергетики имеют резерв как критического оборудования, так и мощностей", - говорит Ря.

По мнению Рябцева сценарии на этот отопительный сезон намного оптимистичнее тех, которые страна переживала в 2022 и 2024. Хотя опасность выведения из строя объектов критической инфраструктуры в результате атак существует, свет будут выключать только в пострадавших регионах и будут в то время пока энергетики будут готовы. А оснований массово вводить графики на всей территории Украины, по мнению эксперта, пока нет.

Украинцам лучше подготовиться к возможным отключениям

Впрочем, другие эксперты не исключают сценария, при котором графики могут вернуться в жизнь украинцев.

Бывшая и. министра энергетики Ольга Буславец также отмечает, что оснований для паники из-за недавних ударов по энергетической инфраструктуре пока нет. Сейчас энергосистема переживает самый благоприятный период, когда потребление минимально: еще не холодно, но уже не жарко. К тому же многие поврежденные объекты генерации уже отремонтированы. А у энергетических компаний уже есть опыт предварительных массированных атак и готовятся к их повторению.

В то же время, Буславец отмечает, что если россияне будут продолжать массированно бить по электростанциям, в энергосистеме могут быть проблемы.

"Ограничений, конечно, следует ожидать и стоит к ним готовиться и вспоминать тот опыт, который украинцы уже пережили", — отметила экс-министр.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также считает, что состояние энергосистемы сейчас намного лучше, чем было год назад. При этом эксперт не исключает, что в случае продолжения интенсивных и сфокусированных атак на объекты энергетики (в первую очередь, на объекты тепловой генерации) страну будет ожидать дефицит генерации. Это может привести как к региональным, так и к общенациональным ограничениям.

"Отключения не станут катастрофой. У украинцев уже есть опыт прохождения даже более сложных периодов, чем те, которые мы можем ожидать этого отопительного сезона", — отмечает Харченко.