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Базовый сценарий отключений света зимой – 12 часов в сутки, – гендиректор Yasno.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что по базовому сценарию отключение света зимой продлится 12 часов в сутки. Об этом Коваленко рассказал в интервью Delo.ua.
"Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света", – сказал топ-менеджер.
Он отметил, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. При этом он может быть как улучшиться, так и ухудшиться, в зависимости от того сколько разрушенных электростанций удастся восстановить и насколько холодной будет зима.
Напомним, ранее Коваленко заявлял, что зимой украинцам могут давать свет 5-6 часов в сутки .Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Украина готовится к тяжелой зиме
Из-за новой серии российских атак на энергетику, в результате которой было уничтожено 9 ГВт маневровой генерации с середины мая украинцы снова живут в условиях графиков отключений. В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет.
Пока было принято решение провести ремонты на всех украинских атомных станциях в летнее время, чтобы зимой все они могли работать на максимум. Однако избежать отключений все равно не получится.
В этих условиях населению и бизнесу следует позаботиться о резервной генерации.
О том стали графики отключений справедливыми, поможет ли Украине разветвленная генерация и чего ждать во время отопительного сезона читайте в интервью Delo.ua с генеральным директором Yasno Сергеем Коваленко .