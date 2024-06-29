Базовий сценарій відключень світла взимку — 12 годин на добу, — гендиректор Yasno

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу. Про це Коваленко розповів в інтерв'ю Delo.ua.

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"Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%. Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", - сказав топ-менеджер.

Він зауважив, що остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому він може бути як покращитися так і погіршитися, залежно від того скільки зруйнованих електростанцій вдасться відновити та наскільки холодною буде зима.

Нагадаємо, раніше Коваленко заявляв, що зимою українцям можуть давати світло 5-6 годин на добу.

Україна готується до важкої зими

Через нову серію російських атак на енергетику, внаслідок якої було знищено 9 ГВт маневрової генерації з середини травня українці знову живуть в умовах графіків відключень. В умовах регулярних відключень електроенергії українцям навіть за оптимістичними прогнозами доведеться жити кілька років.

Наразі було прийнято рішення провести ремонти на всіх українських атомних станціях в літній час, щоб взимку всі вони могли працювати на максимум. Однак уникнути відключень все одно не вдасться.

В цих умовах населенню та бізнесу варто подбати про резервну генерацію.

Про те чи стали графіки відключень справедливими, чи допоможе Україні розгалужена генерація та чого чекати під час опалювального сезону читайте в інтерв'ю Delo.ua з генеральним директором Yasno Сергієм Коваленком.