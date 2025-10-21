21 жовтня в усіх областях України діятимуть графіки обмеження електроенергії для промисловості

У вівторок, 21 жовтня, в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укренерго".

Там зауважили, що причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Повідомляється, що через дронову атаку на енергетичну інфраструктуру є масштабні знеструмлення споживачів на Чернігівщині. Без електропостачання залишилась значна частина регіону, включно з обласним центром.

"Виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через перебування в небі чергових російських ударних БПЛА. Як тільки дозволять безпекові умови – перезаживлення споживачів розпочнеться невідкладно", - наголосили в "Укренерго".

Енергетики вкотре закликають до ощадливого споживання електроенергії.

В "Укренерго" підкреслили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися графіки обмеження електроенергії та оновлення щодо подачі світла можна на сторінках обленерго в кожній області окремо.

Нагадаємо, 20 жовтня в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діяли графіки обмеження потужності для промислових споживачів.