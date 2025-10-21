Чернігівщина без світла: енергетики не можуть відновити електропостачання через атаки російських дронів

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не можуть розпочати відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Дрони блокують аварійні роботи

Ремонтні бригади готові невідкладно відновити електропостачання, проте ворог цілеспрямовано заважає їм виконати цю роботу.

"Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу", - йдеться в повідомленні.

Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі Чернігівщини. Місто Чернігів та північні райони області опинилися у повній темряві — десятки тисяч родин залишилися без світла.

"Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей. На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі – виключно військові, виглядають особливо брехливо", - наголошує пресслужба відомства.

Унаслідок удару по енергосистемі Чернігівщини сотні тисяч людей залишилися без електропостачання. Українські правоохоронці та міжнародні партнери фіксують наслідки атаки та працюють над притягненням винних до відповідальності.

Зауважимо, що у вівторок, 21 жовтня, в усіх регіонах України з 16:00 до 20:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.