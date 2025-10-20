Запланована подія 2

Кабмін виділив 6 млрд грн на захист критичної інфраструктури: деталі розпорядження

Кошти буде спрямовано на будівництво захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури / Depositphotos

Кабінет міністрів України спрямує понад 6 мільярдів гривень з резервного фонду держбюджету на зміцнення обороноздатності та заходи із запобігання техногенним надзвичайним ситуаціям.

Як пише Delo.ua,  про це йдеться в урядовому розпорядженні № 1135-р від 18 жовтня 2025 року. 

Куди саме підуть кошти

Кошти буде спрямовано на будівництво захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури у паливно-енергетичному секторі, підсекторі залізничного транспорту, зокрема, захист тягових підстанцій з напругою 110–150 кВ, а також у системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Розподіл коштів:

Загальна сума, виділена Кабміном, становить 6,009 мільярда гривень. Вони будуть розподілені наступним чином:

  1. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури: отримає майже 800,5 млн грн для потреб АТ "Укрзалізниця".
  2. Обласні державні (військові) адміністрації: понад 5,2 млрд грн буде розподілено між ОДА/ОВА, перелік яких визначений окремим додатком до розпорядження.

Згідно з документом, відповідні органи зобов'язані узгодити переліки об’єктів, що підлягають захисту, та деталізовані витрати з профільними міністерствами та Агентством відновлення.

Кінцевий термін подання звіту про використання цих коштів до Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Державної казначейської служби встановлено до 26 грудня 2025 року.

Нагадаємо, уряд створив Координаційний центр для захисту та швидшого відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних ворожих атак. Центр визначатиме пріоритети фінансування, координуватиме відновлювальні роботи та контролюватиме їх виконання. Його роботу куруватимуть віце-прем’єр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Автор:
Тетяна Бесараб