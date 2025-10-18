Уряд створює Координаційний центр інженерного захисту для об'єктів енергетики

Уряд ухвалив низку рішень для посилення захисту та швидшого відновлення критичної інфраструктури в умовах постійних ворожих атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

"Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли. На позачерговому засіданні ухвалили низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим", — наголосила Свириденко.

Серед ключових рішень уряду — створення Координаційного центру інженерного захисту, який об’єднає представників уряду, місцевої влади та операторів інфраструктури. Центр визначатиме пріоритети фінансування, координуватиме відновлювальні роботи та контролюватиме їх виконання. Його роботу куруватимуть віце-прем’єр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Кабінет міністрів також оновив перелік видатків, що фінансуються у пріоритетному режимі, — відтепер Державна казначейська служба зможе оперативніше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів. Це дозволить забезпечити їхню роботу навіть у разі нових атак.

Окрім цього, уряд спростив процедури для прискорення будівництва інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення. Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, однак бюрократичні етапи — від погодження до укладення договорів — тепер будуть значно коротшими.

Ще одне рішення стосується додаткового фінансування з резервного фонду — кошти спрямовані на укріплення об’єктів критичної інфраструктури у прифронтових регіонах та для "Укрзалізниці". Йдеться про закупівлю генераторів, акумуляторних станцій, будівництво інженерного захисту та швидке відновлення пошкоджених систем.

"Мета цих рішень — зробити нас стійкими і покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни", — підсумувала прем’єр-міністр.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба додав, що Агентство відновлення вже збудувало захисні споруди на 22 об’єктах енергетики. Роботи тривають безперервно, попри обмежені бюджети, часові рамки й постійні атаки.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України.