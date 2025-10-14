Кличко відповів на звинувачення щодо недостатнього захисту об'єктів енергетики у Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко відповів на критику на свою адресу щодо недостатнього захисту об'єктів енергетики, фактично звинувативши у цьому центральну владу.

Як пише Delo.ua, про це Кличко написав у телеграм-каналі.

На його думку, коли питання захищеності енергосистеми виносять у публічну площину, а думку дилетантів поширюють як експертну, це завдає суттєвої шкоди в питанні оборони.

"Рішення щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури Києва затверджувала й ухвалювала Рада оборони столиці. Адже її представники мають відповідну компетенцію, досвід та фаховий підхід (до Ради входять представники ЗСУ, ДСНС, СБУ, МВС, прокуратури та інших структур)", - зауважив Кличко.

Він вважає, що в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним, адже військові і силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки.

Кличко розповів, що були ухвалені консолідовані рішення, на основі яких були реалізовані заходи не тільки стосовно комунальних об’єктів. Йшлося і про облаштування захисту обʼєктів критичної інфраструктури також державної і приватної власності, що розташовані в Києві. Всі заходи були здійснені згідно вимог Генштабу ЗСУ.

"Після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, ми сформували програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів 2-го рівня. Це обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. Зазначу, що за цю роботу бралося Агенство з відновлення при Мінінфраструктури", - підкреслив Кличко.

Він додав, що столиця на такі укриття передбачили загалом 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд. Кличко стверджує, що фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки.

"З огляду на всю маячню і маніпуляції, які несуться останніми днями, в мене одне питання: пошкоджені ворожими ракетами і дронами об’єкти критичної інфраструктури по всій країні не захистив теж Кличко?…", - підсумував очільник столиці.

Звинувачення на адресу Кличка

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко заявив, що звернеться до правоохоронців і Генштабу ЗСУ для перевірки захисту об'єктів критичної інфраструктури в столиці.

"Сьогодні — засідання Ради оборони міста. Ми заслухаємо, як ви, пане мер, захищали комунальні об'єкти, які знаходяться у вашому повному і беззаперечному підпорядкуванні. Також я звернуся до правоохоронних органів і Генштабу з вимогою провести повну ревізію того, що ви зробили, а точніше не зробили", — сказав він у відеозверненні до Віталія Кличка.

Зеленський розкритикував захист ТЕЦ у Києві

Під час брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений захистом ТЕЦ у Києві.

"Якщо ми візьмемо Київ, є ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Питання не лише у ППО. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Я міг би зараз сказати, що думаю про це все, але не буду, бо війна у нас у всіх одна. Тому я не говоритиму антикомпліменти з приводу тих людей, які взагалі не здатні щось зробити", – сказав він.

Нагадаємо, 10 жовтня армія РФ завдала масованого удару по енергетичних обʼєктах України. У столиці внаслідок ударів по критичній інфраструктурі виникли перебої зі світлом та водою.