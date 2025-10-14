Кличко ответил на обвинения в недостаточной защите объектов энергетики в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику в свой адрес относительно недостаточной защиты объектов энергетики, фактически обвинив в этом центральную власть.

Как пишет Delo.ua, об этом Кличко написал в телеграмм-канале.

По его мнению, когда вопросы защищенности энергосистемы выносят в публичную плоскость, а мнение дилетантов распространяют как экспертную, это наносит существенный вред в вопросе обороны.

"Решение по защите объектов критической инфраструктуры Киева утверждал и принимал Совет обороны столицы. Ведь у ее представителей соответствующая компетенция, опыт и профессиональный подход (в Совет входят представители ВСУ, ГСЧС, СБУ, МВД, прокуратуры и других структур)", - отметил Кличко.

Он считает, что в условиях войны именно такой подход оправдан и эффективен, ведь военные и силовики должны формировать четкие ориентиры по безопасности.

Кличко рассказал, что были приняты консолидированные решения, на основе которых были реализованы мероприятия не только по коммунальным объектам. Речь шла об обустройстве защиты объектов критической инфраструктуры также государственной и частной собственности, расположенных в Киеве. Все мероприятия были предприняты согласно требованиям Генштаба ВСУ.

"По завершении обустройства защиты первого уровня, который был принят комиссией при участии Госспецсвязи, мы сформировали программу по резервному энергообеспечению и защите важнейших объектов 2-го уровня. Это объекты, над которыми строятся железобетонные укрытия. Отмечу, что за эту работу бралось Агенство по восстановлению при Мининфраструктуры", - подчеркнул он.

Он добавил, что столица на такие укрытия предусмотрела в общей сложности 3,7 млрд грн и уже направила из них 2,7 млрд. Кличко утверждает, что финансовый ресурс обеспечен, а программу городу пришлось реализовывать самостоятельно.

"Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?…", - подытожил глава столицы.

Обвинения в адрес Кличко

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что обратится к правоохранителям и Генштабу ВСУ для проверки защиты объектов критической инфраструктуры в столице.

"Сегодня — заседание Совета обороны города. Мы заслушаем, как вы, господин мэр, защищали коммунальные объекты, которые находятся в вашем полном и безоговорочном подчинении. Также я обращусь к правоохранительным органам и Генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы сделали, а точнее не сделали видео", — заявил он, обращаясь к Кличко.

Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве

В ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен защитой ТЭЦ в Киеве.

"Если мы возьмем Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", – сказал он.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. В столице в результате ударов по критической инфраструктуре возникли перебои со светом и водой .