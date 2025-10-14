Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Наличный курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кличко ответил на обвинения в недостаточной защите объектов энергетики в Киеве

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику в свой адрес относительно недостаточной защиты объектов энергетики, фактически обвинив в этом центральную власть.

Как пишет Delo.ua, об этом Кличко написал в телеграмм-канале.

По его мнению, когда вопросы защищенности энергосистемы выносят в публичную плоскость, а мнение дилетантов распространяют как экспертную, это наносит существенный вред в вопросе обороны.

"Решение по защите объектов критической инфраструктуры Киева утверждал и принимал Совет обороны столицы. Ведь у ее представителей соответствующая компетенция, опыт и профессиональный подход (в Совет входят представители ВСУ, ГСЧС, СБУ, МВД, прокуратуры и других структур)", - отметил Кличко.

Он считает, что в условиях войны именно такой подход оправдан и эффективен, ведь военные и силовики должны формировать четкие ориентиры по безопасности.

Кличко рассказал, что были приняты консолидированные решения, на основе которых были реализованы мероприятия не только по коммунальным объектам. Речь шла об обустройстве защиты объектов критической инфраструктуры также государственной и частной собственности, расположенных в Киеве. Все мероприятия были предприняты согласно требованиям Генштаба ВСУ.

"По завершении обустройства защиты первого уровня, который был принят комиссией при участии Госспецсвязи, мы сформировали программу по резервному энергообеспечению и защите важнейших объектов 2-го уровня. Это объекты, над которыми строятся железобетонные укрытия. Отмечу, что за эту работу бралось Агенство по восстановлению при Мининфраструктуры", - подчеркнул он.

Он добавил, что столица на такие укрытия предусмотрела в общей сложности 3,7 млрд грн и уже направила из них 2,7 млрд. Кличко утверждает, что финансовый ресурс обеспечен, а программу городу пришлось реализовывать самостоятельно.

"Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко?…", - подытожил глава столицы.

Обвинения в адрес Кличко

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко заявил, что обратится к правоохранителям и Генштабу ВСУ для проверки защиты объектов критической инфраструктуры в столице.

"Сегодня — заседание Совета обороны города. Мы заслушаем, как вы, господин мэр, защищали коммунальные объекты, которые находятся в вашем полном и безоговорочном подчинении. Также я обращусь к правоохранительным органам и Генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы сделали, а точнее не сделали видео", — заявил он, обращаясь к Кличко.

Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве

В ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен защитой ТЭЦ в Киеве.

"Если мы возьмем Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать", – сказал он.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. В столице в результате ударов по критической инфраструктуре возникли перебои со светом и водой .

Автор:
Светлана Манько