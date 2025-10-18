Запланована подія 2

Новости
Читати українською

Правительство создает Координационный центр инженерной защиты для объектов энергетики

энергетика
Правительство создало Координационный штаб защиты энергетики / Министерство развития общин и территорий Украины

Правительство приняло ряд решений для усиления защиты и скорейшего восстановления критической инфраструктуры в условиях постоянных вражеских атак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

"Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже, несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными", — подчеркнула Свириденко.

Среди ключевых решений правительства — создание Координационного центра инженерной защиты, объединяющего представителей правительства, местных властей и операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования, координировать восстановительные работы и контролировать их выполнение. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство по восстановлению.

Кабинет министров также обновил перечень финансируемых в приоритетном режиме расходов — отныне Государственная казначейская служба сможет оперативнее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов. Это позволит обеспечить их работу даже в случае новых атак.

Кроме того, правительство упростило процедуры для ускорения строительства инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения. Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, однако бюрократические этапы — от согласования до заключения договоров — будут значительно короче.

Фото 2 — Правительство создает Координационный центр инженерной защиты для объектов энергетики

Еще одно решение касается дополнительного финансирования из резервного фонда – средства направлены на укрепление объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и для "Укрзализныци". Речь идет о закупке генераторов, аккумуляторных станций, строительстве инженерной защиты и быстром восстановлении поврежденных систем.

"Цель этих решений - сделать нас устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны", - подытожила премьер-министр.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба добавил, что Агентство восстановления уже построило защитные сооружения на 22 объектах энергетики. Работы продолжаются непрерывно, несмотря на ограниченные бюджеты, временные и постоянные атаки.

Напомним, 10 октября армия РФ нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины.

Автор:
Татьяна Гойденко