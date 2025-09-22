Уряд спрямував 840 млн грн з резервного фонду на захист енергооб’єктів Харківщини

На засіданні уряду було виділено 840 млн грн з резервного фонду держбюджету для захисту енергооб’єктів Харківської області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Безпека енергетики Харківщини

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб’єктів Харківської області. Кошти з резервного фонду держбюджету скерують Харківській ОВА для будівництва захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго".

Це дозволить захистити трансформатори, що постачають електроенергію та тепло понад 220 тисячам жителів регіону, від можливих російських атак.

"Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, нещодавно уряд ухвалив рішення виділити 630 млн грн із резервного фонду держбюджету на будівництво захисних споруд для підстанцій "Запоріжжяобленерго".

Ворог б’є по енергетиці

Росіяни не припиняють наносити удари по енергетичним об’єктам України, щоб завдати ще більше труднощів мирному населенню, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи.

У ніч з 26 на 27 серпня ворог вдарив по інфраструктурі нашої країни. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України. Руйнувань та пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Також, у ніч на 8 вересня Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.