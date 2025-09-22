Правительство направило 840 млн грн из резервного фонда в защиту энергообъектов Харьковщины

На заседании правительства было выделено 840 млн грн из резервного фонда госбюджета для защиты энергообъектов Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Безопасность энергетики Харьковщины

Кабмин выделил 840 млн грн в защиту энергообъектов Харьковской области. Денежные средства из резервного фонда госбюджета направят Харьковской ОВА для строительства защитных сооружений на подстанциях АО "Харьковоблэнерго".

Это позволит защитить трансформаторы, снабжающие электроэнергию и тепло свыше 220 тысяч жителей региона, от возможных российских атак.

"Наша задача — сделать все возможное, чтобы в прифронтовых регионах у украинцев было светло и тепло, несмотря на постоянные российские атаки", - подытожила Свириденко.

Напомним, недавно правительство приняло решение выделить 630 млн грн из резервного фонда госбюджета на строительство защитных сооружений для подстанций "Запорожьеоблэнерго".

Враг бьет по энергетике

Россияне не прекращают наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы нанести еще больше трудностей мирному населению, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

В ночь с 26 на 27 августа враг ударил по инфраструктуре нашей страны. Целенаправленных разрушительных ударов подверглись объекты энергетической и газотранспортной системы в шести областях Украины. Разрушения и повреждения получили энергетические объекты на Сумщине, Полтавщине, Донетчине, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье.

Также, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.