Харьковская область получит более 597 млн грн на восстановление: на что пойдут деньги

Правительство Украины одобрило выделение более 597 миллионов гривен для реализации девяти проектов по восстановлению Харьковской области. Эти средства будут направлены на восстановление объектов, поврежденных российской агрессией.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Указывается, что более 240 млн. грн. будет направлено на завершение капитального ремонта трех корпусов Харьковской областной клинической больницы.

Планируется ремонт фасадов, кровли и внутренних помещений, что обеспечит полноценную работу медицинского учреждения для жителей города и области.

Еще 357 млн грн правительство направило на завершение аварийно-восстановительных работ в шести многоквартирных домах Харькова, подвергшихся разрушениям в результате обстрелов. Благодаря этому будет восстановлено более 1300 квартир, что позволит вернуть жилье около 2900 жителей.

В министерстве добавили, что финансирование этих проектов осуществляется за счет средств, полученных ранее Европейского Союза в рамках программы "Программа поддержки секторальной политики – Поддержка региональной политики Украины".

Восстановление Украины

Напомним, в Украине повреждены или уничтожены более 350 тысяч объектов — от жилых домов до школ, больниц, дорог, а также инженерной и портовой инфраструктуры. Тем не менее, более 100 тысяч уже удалось восстановить.

По обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.