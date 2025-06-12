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Харьковская область получит более 597 млн грн на восстановление: на что пойдут деньги
Правительство Украины одобрило выделение более 597 миллионов гривен для реализации девяти проектов по восстановлению Харьковской области. Эти средства будут направлены на восстановление объектов, поврежденных российской агрессией.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Указывается, что более 240 млн. грн. будет направлено на завершение капитального ремонта трех корпусов Харьковской областной клинической больницы.
Планируется ремонт фасадов, кровли и внутренних помещений, что обеспечит полноценную работу медицинского учреждения для жителей города и области.
Еще 357 млн грн правительство направило на завершение аварийно-восстановительных работ в шести многоквартирных домах Харькова, подвергшихся разрушениям в результате обстрелов. Благодаря этому будет восстановлено более 1300 квартир, что позволит вернуть жилье около 2900 жителей.
В министерстве добавили, что финансирование этих проектов осуществляется за счет средств, полученных ранее Европейского Союза в рамках программы "Программа поддержки секторальной политики – Поддержка региональной политики Украины".
Восстановление Украины
Напомним, в Украине повреждены или уничтожены более 350 тысяч объектов — от жилых домов до школ, больниц, дорог, а также инженерной и портовой инфраструктуры. Тем не менее, более 100 тысяч уже удалось восстановить.
По обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.