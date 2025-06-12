Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,04

EUR

47,46

--0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,87

47,70

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Харьковская область получит более 597 млн грн на восстановление: на что пойдут деньги

Харьковщина
Харьковщина получит 597 млн грн на восстановление/ГСЧС Харьковщины

Правительство Украины одобрило выделение более 597 миллионов гривен для реализации девяти проектов по восстановлению Харьковской области. Эти средства будут направлены на восстановление объектов, поврежденных российской агрессией.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Указывается, что более 240 млн. грн. будет направлено на завершение капитального ремонта трех корпусов Харьковской областной клинической больницы.

Планируется ремонт фасадов, кровли и внутренних помещений, что обеспечит полноценную работу медицинского учреждения для жителей города и области.

Еще 357 млн грн правительство направило на завершение аварийно-восстановительных работ в шести многоквартирных домах Харькова, подвергшихся разрушениям в результате обстрелов. Благодаря этому будет восстановлено более 1300 квартир, что позволит вернуть жилье около 2900 жителей.

В министерстве добавили, что финансирование этих проектов осуществляется за счет средств, полученных ранее Европейского Союза в рамках программы "Программа поддержки секторальной политики – Поддержка региональной политики Украины".

Восстановление Украины

Напомним, в Украине повреждены или уничтожены более 350 тысяч объектов — от жилых домов до школ, больниц, дорог, а также инженерной и портовой инфраструктуры. Тем не менее, более 100 тысяч уже удалось восстановить.

По обновленным оценкам, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.

Автор:
Татьяна Бессараб