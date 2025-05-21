Украина уже восстановила более 100 тысяч объектов

Более 100 тысяч объектов инфраструктуры уже восстановлены в Украине, несмотря на войну и ежедневные обстрелы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление министра по восстановлению Алексей Кулеба во время министерской встречи стран-членов и партнеров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое состоялось 19–20 мая в Варшаве.

По словам чиновника, в Украине повреждено или уничтожено более 350 тысяч объектов — от жилых домов до школ, больниц, дорог, а также инженерной и портовой инфраструктуры. Тем не менее, более 100 тысяч уже удалось восстановить.

Кулеба также обратил внимание на ситуацию в прифронтовых регионах. В частности, в Харькове, в 30 километрах от российской границы, сегодня проживает более миллиона человек. Несмотря на постоянную угрозу, там работает бизнес, работает транспорт, а люди поддерживают экономику. По словам чиновника, государство должно обеспечить этим общинам поддержку и перспективу.

Он представил подходы к реформированию системы публичных инвестиций в Украине. Все проекты проходят через цифровую платформу DREAM, гарантирующую прозрачность, контроль и цифровую координацию. Также внедряется геоинформационная система для мониторинга регионального развития в реальном времени.

Кулеба подчеркнул, что цифровые инструменты являются ключевыми в реформе публичного управления, позволяют экономить бюджетные средства и укреплять доверие к государству. По рейтингу ООН Украина уже входит в пятерку мировых лидеров по уровню электронного управления.

Отдельно он отметил значение партнерства с ОЭСР. В частности, подготовленные с участием организации аналитические обзоры стали практическими инструментами для принятия правительственных решений на национальном и региональном уровнях.

По обновленным оценкам общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.