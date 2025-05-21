Україна вже відновила понад 100 тисяч об’єктів

Понад 100 тисяч об’єктів інфраструктури вже відновлено в Україні попри війну та щоденні обстріли.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву міністра з відновлення Олексій Кулеба під час Міністерської зустрічі країн-членів та партнерів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка відбулася 19–20 травня у Варшаві.

За словами посадовця, в Україні пошкоджено або знищено понад 350 тисяч об’єктів — від житлових будинків до шкіл, лікарень, доріг, а також інженерної та портової інфраструктури. Попри це, понад 100 тисяч уже вдалося відновити.

Кулеба також звернув увагу на ситуацію в прифронтових регіонах. Зокрема, в Харкові, що за 30 кілометрів від російського кордону, сьогодні мешкає понад мільйон людей. Попри постійну загрозу, там працює бізнес, функціонує транспорт, а люди підтримують економіку. За словами урядовця, держава має забезпечити цим громадам підтримку та перспективу.

Він представив підходи до реформування системи публічних інвестицій в Україні. Всі проєкти проходять через цифрову платформу DREAM, що гарантує прозорість, контроль і цифрову координацію. Також впроваджується геоінформаційна система для моніторингу регіонального розвитку в реальному часі.

Кулеба підкреслив, що цифрові інструменти є ключовими у реформі публічного управління, дозволяють економити бюджетні кошти та зміцнювати довіру до держави. За рейтингом ООН, Україна вже входить до п’ятірки світових лідерів за рівнем електронного урядування.

Окремо він відзначив значення партнерства з ОЕСР. Зокрема, підготовлені за участі організації аналітичні огляди стали практичними інструментами для ухвалення урядових рішень на національному та регіональному рівнях. Україна продовжує курс на повноправне членство в ОЕСР і адаптує своє законодавство до її стандартів.

Додамо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.