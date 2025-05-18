Відновлення України у 2025 році потребує понад 17 мільярдів доларів: що в пріоритеті

За оновленими оцінками RDNA4, узгодженими з міжнародними партнерами, загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерство розвитку громад та територій.

Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.

Особливу увагу приділено підтримці територіальних громад, зокрема тих, що функціонують під постійною загрозою через близькість до фронту чи державного кордону.

За словами очільника відомства Олексія Кулеби, цього року передбачено 36,5 мільярда гривень дотацій для місцевих бюджетів. Додатково уряд виділив майже 2 мільярди гривень для 180 громад у дев’яти прикордонних та прифронтових областях.

Ці кошти спрямовані на відновлення після обстрілів, будівництво укриттів, закупівлю техніки для комунальних служб, а також ремонт теплових і газових мереж.

Найбільші суми вже отримали:

Харківщина — майже 500 млн грн;

Херсонщина — понад 200 млн грн;

Сумщина — 200 млн грн;

Донеччина — 150 млн грн;

Дніпропетровщина — 60 млн грн.

Окремий напрям фінансування — забезпечення воєнної логістики. На ремонт і утримання доріг та евакуаційних маршрутів, важливих для ЗСУ і медичної інфраструктури, виділено 5,2 мільярда гривень. Перелік об'єктів визначено у взаємодії з Генштабом ЗСУ.

Олексій Кулеба також повідомив, що Державний фонд регіонального розвитку вперше з початку повномасштабного вторгнення отримав фінансування у розмірі 1 мільярда гривень. У 2026 році цей обсяг планують збільшити до 1,5% від доходів державного бюджету — орієнтовно 30 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що понад 100 тисяч родин уже отримали компенсації за зруйноване житло через програму "єВідновлення". Загальна сума виплат — понад 25 мільярдів гривень. Цьогоріч компенсації почали надавати також внутрішньо переміщеним особам, які будують нове житло на відновлених ділянках.

Також Кабмін схвалив рішення про залучення коштів від Світового банку (WB) в розмірі 84 мільйони доларів для продовження проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) в рамках програми "єВідновлення". Компенсації отримають ще понад 24 тисячі родин.