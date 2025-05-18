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Восстановление Украины в 2025 году требует более 17 миллиардов долларов: что в приоритете
По обновленным оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Только на 2025 год нужно 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.
Особое внимание уделено поддержке территориальных общин, в частности, функционирующих под постоянной угрозой из-за близости к фронту или государственной границе.
По словам главы ведомства Алексея Кулебы, в текущем году предусмотрено 36,5 миллиарда гривен дотаций для местных бюджетов. Дополнительно правительство выделило почти 2 миллиарда гривен для 180 общин в девяти приграничных и прифронтовых областях.
Эти средства направлены на восстановление после обстрелов, строительство укрытий, закупку техники для коммунальных служб, а также ремонт тепловых и газовых сетей.
Самые большие суммы уже получили:
- Харьковщина – почти 500 млн грн;
- Херсонщина — более 200 млн грн;
- Сумщина — 200 млн грн;
- Донетчина — 150 млн грн;
- Днепропетровщина — 60 млн грн.
Отдельное направление финансирования – обеспечение военной логистики. На ремонт и содержание дорог и эвакуационных маршрутов, важных для ВСУ и медицинской инфраструктуры, выделено 5,2 миллиарда гривен. Список объектов определен во взаимодействии с Генштабом ВСУ.
Алексей Кулеба также сообщил, что Государственный фонд регионального развития впервые с начала полномасштабного вторжения получил финансирование в размере 1 миллиарда гривен. В 2026 году этот объем планируют увеличить до 1,5% доходов государственного бюджета — ориентировочно 30 миллиардов гривен.
Напомним, что более 100 тысяч семей уже получили компенсации за разрушенное жилье из-за программы "Восстановления". Общая сумма выплат – более 25 миллиардов гривен. В этом году компенсации начали также предоставлять внутренне перемещенным лицам, которые строят новое жилье на восстановленных участках.
Также Кабмин одобрил решение о привлечении средств от Всемирного банка (WB) в размере 84 миллионов долларов для продления проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) в рамках программы "Восстановление". Компенсации получат еще более 24 тысяч семей.