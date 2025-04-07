Відновлення України: схвалено ще 4,5 млрд грн на 130 проєктів з відбудови житла та медичної інфраструктури

У межах третього етапу Програми відновлення України експертна робоча група затвердила ще 130 проєктів у різних регіонах країни на загальну суму 4,5 мільярда гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Йдеться про ініціативи, які будуть реалізовуватися в громадах у чотирьох напрямах:

енергетична стійкість громад: 36 проєктів на 1,1 млрд грн;

модернізація інфраструктури водопостачання та водовідведення: 68 проєктів на 2,0 млрд грн;

реконструкція медичних закладів: 21 проєкт на 1,1 млрд грн;

будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб: 5 проєктів на 0,3 млрд грн.

Які проєкти підтримали

Серед затверджених проєктів у галузі енергетичної стійкості – реконструкція системи централізованого теплопостачання в місті Запоріжжя зі встановленням газопоршневих когенераційних установок, реконструкція котельні в місті Миколаїв, а також модернізація системи електропостачання чотирьох котелень у Житомирі із встановленням блочно-модульних когенераційних установок.

У напрямі модернізації водопостачання та водовідведення серед відібраних проєктів – капітальний ремонт водонапірної вежі в селі Шевченкове на Сумщині, реконструкція очисних споруд у місті Дергачі Харківської області, реконструкція водогону в Миколаєві, будівництво водопроводу в Підгородному на Дніпропетровщині та реконструкція каналізаційного колектора в Херсонській області.

У сфері охорони здоров’я затверджено, зокрема, реконструкцію хірургічного корпусу лікарні в місті Конотоп, капітальний ремонт будівлі Криворізької міської лікарні №7 та ремонт лікарні у селищі Великоолександрівка. Для внутрішньо переміщених осіб реалізовуватимуться проєкти реконструкції будівель під гуртожитки у місті Дніпро, смт Софіївка та селі Томашівка Черкаської області.

У відомстві додали, що реалізація схвалених проєктів розпочнеться найближчим часом. Загальний термін виконання становить 18 місяців, а об’єкти, пов’язані з енергетичною стійкістю громад, мають бути завершені до початку опалювального сезону — жовтня 2025 року.

Програма відновлення України

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

У червні 2024 року між Україною та ЄІБ було укладено Фінансову угоду, яка передбачає залучення 100 млн євро.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів та забезпечення муніципальним житлом у регіонах, що постраждали від військової агресії РФ, а також у тих областях, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб. Субвенція надаватиметься громадам через державний бюджет місцевим бюджетам.

Загалом у межах третього етапу Програми відновлення України було подано 453 проєктні заявки від 235 громад на загальну суму 19,27 мільярда гривень. Уряд уже ухвалив рішення про залучення додаткових 100 мільйонів євро для масштабування ініціативи. Новий відбір очікується вже цього року.

Нагадаємо, уряд затвердив рішення, які дозволяють залучити 350 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації "Програми відновлення України ІІІ" та проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України”.