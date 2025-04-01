Відновлення житла в Україні: Банк розвитку Ради Європи надасть 100 млн євро

Уряд ухвалив низку важливих рішень щодо залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів відновлення. Зокрема, на сьогоднішньому засіданні було залучено 100 млн євро, або понад 4,8 млрд грн, від Банку розвитку Ради Європи в рамках проєкту НОME.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про відновлення країни

"Наша мета — відбудова тут і зараз, за новими стандартами та за чітко визначеними напрямами", — зазначив Шмигаль.

Також він додав, що згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення у житловому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 млрд дол.

На сьогоднішньому засіданні уряд прийняв важливі рішення щодо залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів відновлення країни. Зокрема, було залучено 100 мільйонів євро (більше 4,8 мільярда гривень) від Банку розвитку Ради Європи в межах проекту НОME. Ці кошти будуть спрямовані на виплату компенсацій власникам знищеного житла в рамках програми "єВідновлення".

"Минулого року Банк вже допоміг профінансувати 2,8 тисячі житлових сертифікатів. Завдяки новому фінансуванню ми зможемо забезпечити ще 3,6 тисячі сертифікатів на придбання житла", — наголосив Шмигаль.

Крім того, було ухвалено рішення щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Для цього Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 50 мільйонів євро, що дозволить організувати пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО.

Він також зазначив, що і Світовий банк активно підтримує проекти відновлення житлового фонду через програму НОРЕ. Завдяки цій ініціативі вже понад 87 тисяч українців отримали компенсацію за пошкоджене житло. У рамках цієї програми також заплановано відновлення до 200 багатоповерхових будинків.

Про реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".

Нагадаємо, у березні Міністерство розвитку громад та територій отримало додаткові 2 мільярди гривень для програми компенсацій за втрачене житло для ВПО в рамках “єВідновлення”. Виплати за житловими сертифікатами вже почали надходити, що дозволить понад 1300 родинам придбати нові оселі.