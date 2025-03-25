"єВідновлення" для захисників: військові мають пріоритетне право на компенсацію за знищене житло

У рамках державної програми "єВідновлення" українці, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване, мають змогу отримати компенсацію для відбудови чи придбання нової оселі. Одна з пріоритетних груп – ветерани війни та військовослужбовці.

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

"Незалежно від того, чи підпадаєте ви під інші пільгові категорії, якщо ваше єдине житло було знищене, ви зможете претендувати на виплати за напрямком єВідновлення для ВПО. З лютого 2025 року діє фінансування програми для ВПО на яку уряд спрямував 15 мільярдів гривень", — йдеться у повідомленні відомства.

Хто має пріоритетне право на компенсацію?

За законом військові мають пріоритетне право на компенсацію, зокрема:

учасники бойових дій, особа з інвалідністю отриманою внаслідок війни;



особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно;

особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно; родини загиблих захисників.

Як податися на компенсацію?

Громадяни України, чиє майно було пошкоджено або знищено, можуть подати заявку через застосунок чи електронний портал "Дія", через ЦНАП або нотаріуса. Під час подання заявки обов’язково потрібно вказати свою пільгову категорію.

Варто зауважити, якщо житло було знищене, у першу чергу необхідно подати інформаційне повідомлення. На цьому етапі важливо, щоб право власності на житло було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Якщо право власності не зареєстроване, потрібно звернутись до державного реєстратора та зареєструвати його.

Порядок отримання компенсації

Після подання заяви вона потрапляє до комісії місцевої влади, яка має обов’язково підтвердити факт руйнування житла та визначити суму сертифіката. Відповідні дані будуть внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Після підтвердження факту руйнування комісія ухвалює рішення про нарахування компенсації. Інформацію про це претенденти на компенсацію отримають в застосунку "Дія".

Після того як ви отримали довідку та житловий сертифікат в "Дії", ви можете забронювати кошти, щоб придбати нове житло.

Спільна реалізація житлових сертифікатів

Якщо знищене житло перебувало у спільній власності, кожен зі співвласників може отримати власний житловий сертифікат. Їх можна реалізувати як спільно, так і окремо.

Для спільної реалізації сертифікатів необхідно подати заяву на бронювання коштів одночасно. Однак потрібно переконатись, що обидва власники сертифікатів підпадають під програму для ВПО (актуальна довідка та відсутність іншого житла у власності). В іншому випадку, власники сертифікатів потраплять у різні черги очікування коштів.

Після підтвердження бронювання надається 30 днів для реалізації угоди купівлі-продажу нового житла.

Нагадаємо, у березні Міністерство розвитку громад та територій отримало додаткові 2 мільярди гривень для програми компенсацій за втрачене житло для ВПО в рамках “єВідновлення”. Виплати за житловими сертифікатами вже почали надходити, що дозволить понад 1300 родинам придбати нові оселі.