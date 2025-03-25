"єВідновлення" для защитников: военные имеют приоритетное право на компенсацию за уничтоженное жилье

В рамках государственной программы "єВідновлення" украинцы, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут получить компенсацию для восстановления или приобретения нового дома. Одна из приоритетных групп – ветераны войны и военнослужащие.

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Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

"Независимо от того, подпадаете ли вы под другие льготные категории, если ваше единственное жилье было уничтожено, вы сможете претендовать на выплаты по направлению єВідновлення для ВПЛ. С февраля 2025 года действует финансирование программы для ВПЛ на которую правительство направило 15 миллиардов гривен ", — говорится в сообщении ведомства.

Кто имеет приоритетное право на компенсацию?

По закону в военные имеют приоритетное право на компенсацию, в частности:

участники боевых действий, лицо с инвалидностью полученным в результате войны;



лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период соответственно;

лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период соответственно; семьи погибших защитников

Как отправиться на компенсацию?

Граждане Украины, чье имущество было повреждено или уничтожено, могут подать заявку через приложение или электронный портал "Дія", через ЦНАП или нотариуса. При подаче заявки обязательно нужно указать свою льготную категорию.

Стоит заметить, что если жилье было уничтожено, в первую очередь необходимо подать информационное сообщение. На этом этапе важно, чтобы право собственности на жилье было зарегистрировано в Государственном реестре прав. Если право собственности не зарегистрировано, следует обратиться к государственному регистратору и зарегистрировать его.

Порядок получения компенсации

После подачи заявления она попадает в комиссию местных властей, которая должна подтвердить факт разрушения жилья и определить сумму сертификата. Соответствующие данные будут внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ). После подтверждения факта разрушения, комиссия принимает решение о начислении компенсации. Информацию об этом претенденты на компенсацию получают в приложении "Дія".

После того, как вы получили справку и жилищный сертификат в "Дії", вы можете забронировать средства, чтобы приобрести новое жилье.

Совместная реализация жилищных сертификатов

Если уничтоженное жилье находилось в общей собственности, то каждый из совладельцев может получить собственный жилищный сертификат. Их можно воплотить как вместе, так и раздельно.

Для совместной реализации сертификатов необходимо подать заявление на бронирование одновременно. Однако следует убедиться, что оба владельца сертификатов подпадают под программу для ВПЛ (актуальная справка и отсутствие другого жилья в собственности). В противном случае, владельцы сертификатов попадут в разные очереди ожидания средств.

После подтверждения бронирования предоставляется 30 дней для реализации сделки купли-продажи нового жилья.

Напомним, в марте Министерство развития общин и территорий получило дополнительные 2 миллиарда гривен для программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ в рамках "Восстановления". Выплаты по жилищным сертификатам уже начали поступать, что позволит более 1300 семьям приобрести новые дома.