Минразвития дополнительно направило 2 млрд грн на жилищные сертификаты для ВПЛ

Министерство развития общин и территорий получило дополнительные 2 миллиарда гривен для программы компенсаций за утраченное жилье для ВПЛ в рамках "єВідновлення". Выплаты по жилищным сертификатам уже начали поступать, что позволит более 1300 семьям приобрести новые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Минразвития.

Эти дополнительные средства являются частью 15 млрд грн, которые правительство перераспределило в поддержку компенсаций для ВПЛ в рамках программы "єВідновлення" в конце прошлого года.

За более чем месяц работы программы семьями ВПЛ уже было приобретено более 1700 новых домов.

Условия участия в программе

Для получения компенсаций необходимо иметь действительную справку ВПЛ, которую можно получить через ЦНАП, мобильное приложение или портал "Дія", а также через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов. Статус ВПЛ можно оформить даже в случае перемещения в пределах одной общины.

Кроме того, условиями для получения компенсации являются:

Уничтоженное жилье должно быть расположено на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.

Уничтоженное жилье должно быть единственным в собственности гражданина.

Социальное жилье для ВПЛ: что известно о проекте

Проект строительства социального жилья реализуется при поддержке правительства, которое приняло решение о дополнительных финансовых выплатах для общин, участвующих в этой инициативе.

Общества получат дополнительные 6% налога на доходы физических лиц за каждого нового официально трудоустроенного жителя, чтобы мотивировать местные власти помогать переселенцам адаптироваться.

Условия получения жилья пока не определены, поскольку механизм расселения еще не разрабатывается. Однако ожидается, что правительство в скором времени обнародует критерии отбора кандидатов и детали об условиях проживания.

Напомним, что первые двое заемщиков приобрели жилье, использовав сертификат "єВідновлення" для внесения первого платежа за ипотеку "єОселя".