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Первые украинцы купили жилье по программе "єОселя" с сертификатом "єВідновлення"
Первые двое заемщиков стали владельцами жилья, использовав сертификат "єВідновлення" для оплаты первого взноса по ипотеке "єОселя".
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Кто приобрел жилье
- Первым клиентом программы "єОселя" стал банковский работник Валерий, имеющий статус ВПЛ.
До полномасштабного вторжения он жил с семьей в Ирпене, но их дом был полностью разрушен в результате российской агрессии в 2022 году. В ноябре 2024 года Валерий получил сертификат "єВідновлення" на 2,1 млн грн.
Недавно он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 62,6 кв. м в Ирпене по программе "єОселя". Для этого он использовал жилищный сертификат и взял кредит у Таскомбанка на 1,9 млн. грн.
- Вторым клиентом программы стал переселенец, воспользовавшийся возможностью приобрести квартиру в новостройке от девелопера в Киеве.
Он получил сертификат "єВідновлення" на 1,76 млн грн и оформил кредит на 1,34 млн грн по программе "єОселя". Благодаря этому мужчина стал владельцем квартиры площадью 59 кв. м, а для оформления сделки избрал ПриватБанк.
Как воспользоваться возможностью
В пресс-службе подчеркивают, что если есть сертификат "єВідновлення" и он отвечает требованиям программы "єОселя", эти средства можно использовать для частичной оплаты стоимости жилья. Для этого необходимо подать заявку на участие в программе, выбрать банк-партнер и сообщить о наличии сертификата.
Средства из сертификата бронируются на 30 дней. Если в течение этого времени ипотека не оформлена, их нужно перебронировать через приложение "Дія".
Внутри перемещенные лица могут воспользоваться "єОселею" под 7% годовых для приобретения жилья в возрасте до 10 лет или недвижимости на этапе строительства в регионах, где действует программа.
Справочно
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Зроблено в Україні", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье". Банками-партнерами "єОселі" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.
Напомним, в январе благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.