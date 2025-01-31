"єОселя" стимулирует рынок жилья: кредитование выросло до 40%, превысив довоенные уровни

Благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже получили льготные кредиты. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов достигает 40%, что является значительно более высоким показателем по сравнению с довоенным периодом.

Об этом свидетельствует опрос бизнеса о влиянии программы на строительную отрасль Украины, сообщает пресс-служба Конфедерации строителей Украины.

О продажах по программе "єОселя"

По оценкам девелоперов, в течение последнего полугодия 2024 года доля продаж по программе "єОселя" составляла 25-30% от общего количества обращений.

Кроме того, среднемесячные показатели ипотеки выросли в 3,5 раза по сравнению с довоенным периодом.

Главными факторами роста популярности программы "єОселя" считают:

низкую процентную ставку;

долгосрочные сроки погашения;

доступность продукта благодаря онлайн процессу подачи заявки через портал "Дія";

потребность в жилье для внутриперемещенных лиц.

Социальный портрет потребителя

Разработчики отметили, что программа позволяет привлекать новые социальные группы потребителей, ранее не могли позволить себе приобрести качественное новое жилье.

В частности, многие военные, медицинские работники и учителя теперь имеют возможность купить новое жилище благодаря программе "єОселя".

Приоритетность кредитования

Компании подчеркнули важность предоставления приоритета финансированию жилья, которое строится.

Это будет способствовать стимулированию экономики, созданию новых рабочих мест и запуску новых проектов, а также будет мотивировать застройщиков продолжать строительство даже во времена кризиса.

Ведь почти нет готовых квартир, которые в основном финансировались на этапе запуска программы.

Кроме того, девелоперы отмечают рост спроса среди потребителей и отмечают, что по сравнению с началом военных действий, в конце 2024 года прирост составил 15-20%, в частности, благодаря потребителям, которые раньше не могли позволить себе приобрести жилье из-за отсутствия средств или возможности выплачивать коммерческую ипотечную ставку.

Влияние программы на производство строительных материалов

По данным Министерства экономики Украины, благодаря программе "єОселя" производство строительных материалов в первом полугодии 2024 года выросло на 37,1%.

Компании объясняют такой рост увеличением спроса украинцев на новое жилье, что стимулирует застройщиков к наращиванию количества новостроек и соответственно приводит к повышению потребности в строительных материалах.

Отмечается, что высокий спрос на материалы, такие как цемент, кирпич, металлоконструкции, утеплители способствует увеличению объемов производства именно отечественных предприятий.

Это снижает зависимость от импорта и поддерживает местную экономику.

Вместе с жилыми комплексами часто возводятся сопутствующие объекты инфраструктуры — школы, детские сады, дороги, что также требует больших объемов строительных материалов. Кроме того, увеличение объемов строительства и производства материалов способствует развитию рынка.

Подчеркивается, что по данным Минэкономики количество уплаченных застройщиками налогов за первые полгода 2024 года в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Девелоперы подытоживают, что программа "єОселя" стимулирует использование прозрачных схем финансирования строительства и продажа жилья.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является важной частью политики "Зроблено в Україні", направленной на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.

Запущенная в октябре 2022 года программа реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилло".

В банки-партнеры программы входят: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Напомним, государственная ипотечная программа "єОселя" снова заработала после месячного перерыва 23 января, связанного с российской кибератакой. По прогнозам банков, в ближайшие дни может поступить большое количество заявок.