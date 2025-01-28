Более 15 тыс. семей приобрели жилье благодаря программе "єОселя": кто взял кредиты

С начала реализации программы доступной ипотеки "єОселя" 15,07 тыс. семей приобрели собственное жилье на сумму 24,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр и министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Отмечается, что программа льготного кредитования "єОселя" — один из ключевых элементов правительственной политики "Сделано в Украине" и занимает второе место по вкладу в рост ВВП среди всех инструментов поддержки.

"Приоритет программы — первичный рынок. Это не только помогает украинцам приобрести жилье на выгодных условиях, но и стимулирует строительную отрасль. Более 15 тысяч семей уже воспользовались кредитами на сумму 24,5 млрд грн. Цель на этот год — выдать еще 10 тысяч ипотек", – подчеркнула Свириденко.

Кто воспользовался программой

По словам Свириденко, больше всего программой доступной ипотеки "єОселя" воспользовались военнослужащие и правоохранители — было выдано 8,22 тыс. кредиты под 3% годовых.

Далее следуют украинцы, не имеющие собственного жилья, и для которых ипотека доступна под 7% годовых – 3,33 тыс. кредитов

Кроме того, за весь период действия программы ею воспользовались:

1 252 педагога;

1 241 медик;

369 внутренне перемещенных лиц;

328 ветеранов;

320 ученых.

О программе "єОселя"

Программа "єОселя" является важной составляющей политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.

Запущенная в октябре 2022 года программа реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжилло».

К банкам-партнерам программы относятся Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.

Напомним, государственная ипотечная программа "єОселя" снова заработала после месячного перерыва 23 января, связанного с российской кибератакой. По прогнозам банков, в ближайшие дни может поступить большое количество заявок.

За четыре дня 157 семей воспользовались программой для покупки собственного жилья, а общая сумма выданных кредитов составила 279 миллионов гривен.