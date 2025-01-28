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Более 15 тыс. семей приобрели жилье благодаря программе "єОселя": кто взял кредиты
С начала реализации программы доступной ипотеки "єОселя" 15,07 тыс. семей приобрели собственное жилье на сумму 24,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр и министер экономики Украины Юлия Свириденко.
Отмечается, что программа льготного кредитования "єОселя" — один из ключевых элементов правительственной политики "Сделано в Украине" и занимает второе место по вкладу в рост ВВП среди всех инструментов поддержки.
"Приоритет программы — первичный рынок. Это не только помогает украинцам приобрести жилье на выгодных условиях, но и стимулирует строительную отрасль. Более 15 тысяч семей уже воспользовались кредитами на сумму 24,5 млрд грн. Цель на этот год — выдать еще 10 тысяч ипотек", – подчеркнула Свириденко.
Кто воспользовался программой
По словам Свириденко, больше всего программой доступной ипотеки "єОселя" воспользовались военнослужащие и правоохранители — было выдано 8,22 тыс. кредиты под 3% годовых.
Далее следуют украинцы, не имеющие собственного жилья, и для которых ипотека доступна под 7% годовых – 3,33 тыс. кредитов
Кроме того, за весь период действия программы ею воспользовались:
- 1 252 педагога;
- 1 241 медик;
- 369 внутренне перемещенных лиц;
- 328 ветеранов;
- 320 ученых.
О программе "єОселя"
Программа "єОселя" является важной составляющей политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и создание благоприятных условий для развития отечественного производства.
Запущенная в октябре 2022 года программа реализуется Министерством экономики вместе с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжилло».
К банкам-партнерам программы относятся Сбербанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK и Радабанк.
Напомним, государственная ипотечная программа "єОселя" снова заработала после месячного перерыва 23 января, связанного с российской кибератакой. По прогнозам банков, в ближайшие дни может поступить большое количество заявок.
За четыре дня 157 семей воспользовались программой для покупки собственного жилья, а общая сумма выданных кредитов составила 279 миллионов гривен.