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Программа "єОселя" возобновила работу: за четыре дня заключено 157 соглашений

Программа "єОселя" возобновила работу: за четыре дня заключено 157 соглашений
Иллюстрация: pixabay

После возобновления работы реестров на прошлой неделе программа "єОселя" снова заработала на полную мощность. За четыре дня 157 семей воспользовались программой для покупки собственного жилья, а общая сумма выданных кредитов составила 279 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-центре программы.

Среди новых владельцев жилья – 57 украинцев, которые ранее не имели собственного дома, 55 семей военнослужащих и силовиков, 24 внутренне перемещенных человека, 11 медиков, 6 педагогов, 3 ученых и один ветеран.

79 из этих семей выбрали квартиры "первой продажи", включая 28 квартир в домах, находящихся на стадии строительства. Список аккредитованных объектов доступен на портале "Укрфинжилло".

В общей сложности, с начала работы программы, 14 997 семей получили кредиты через "єОселя" на сумму более 24,3 миллиарда гривен. Реализацию инициативы обеспечивают Министерство экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и "Укрфинжиллом."

Подать заявку на участие в программе можно через приложение "Дія", где также доступен специальный сервис для оформления документов. Для получения дополнительной информации или решения вопросов относительно "єОселі" работает чат-бот, доступ к которому можно получить по ссылке.

Напомним, государственная ипотечная программа "єОселя" снова заработала после месячного перерыва 23 января, связанного с российской кибератакой. По прогнозам банков, в ближайшие дни может поступить большое количество заявок.

Автор:
Татьяна Гойденко