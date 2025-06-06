ЕС выделяет €30 млн на восстановление водоснабжения в Кривом Роге

Европейский Союз дает 30 миллионов евро на восстановление системы водоснабжения в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прес-сслужба Представительства ЕС.

Новый проект, финансируемый ЕС и внедряемый Международной организацией по миграции (МОМ), стремится улучшить качество воды, уменьшить энергопотребление и сократить потери воды в системе водоснабжения Кривого Рога.

В сотрудничестве с Криворожским водоканалом и местными властями МОМ проведет ремонт насосных станций, заменит изношенные трубопроводы и повысит эффективность работы городской водоочистной станции.

В течение следующих двух лет проект принесет пользу почти 700 000 жителей Кривого Рога, включая около 80 000 переселенцев.

"Атаки России нанесли серьезный ущерб украинским системам водоснабжения, поставив под угрозу цели города. С помощью этого проекта ЕС помогает восстановить жизненно важные услуги и уменьшить уязвимость таких общин, как Кривой Рог", — отметил руководитель отдела восстановления, энергетики, инфраструктуры и окружающей среды Представительства ЕС.

Разрушение Каховской дамбы

Проект, который будет внедрять МОМ, символически объявлен во вторую годовщину разрушения Каховской дамбы.

Каховская плотина, захваченная Россией в начале вторжения, была разрушена утром 6 июня 2023 года, что повлекло десятки смертей и огромный ущерб в результате затопления 620 квадратных километров территории в четырех областях — Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской.

По оценке потребностей после катастрофы, подготовленной в 2023 году Организацией Объединенных Наций и Правительством Украины с участием Всемирного банка и Европейского Союза, потери и убытки, вызванные разрушением плотины, составляют 14 миллиардов долларов США.

До крушения Кривой Рог зависел от водоснабжения из Каховского водохранилища. Теперь, когда он больше не функционирует, город зависит от альтернативных источников, которые не могут обеспечить достаточное качество и количество воды.

Напомним, в Николаевской области активно продолжается строительство нового магистрального водопровода, который должен обеспечить регион питьевой водой уже этим летом. Работы ведутся непрерывно, в две смены.