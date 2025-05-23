Украина может столкнуться с дефицитом воды, а в некоторых городах будут вводить почасовые графики: кто в зоне риска

Украина рискует столкнуться с нехваткой водных ресурсов в течение следующих 10-15 лет. Среди основных причин – изменение климата, значительные потери в системах водоснабжения и недостаточный уровень очистки сточных вод. Некоторые города будут получать воду почасово. Одесса, Херсон, Николаев — в зоне наибольшего риска.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин в интервью " Телеграфу".

Украине грозит дефицит водных ресурсов

Сухомлин отметил, что из-за серьезного изменения климата уже в ближайшие десятилетия Украина может столкнуться с проблемой обеспечения водой крупных городов. Поэтому существует вероятность, что некоторые города будут получать воду почасово.

"Для нас важно уже сейчас подумать об обеспечении потребностей Одессы, Херсона и Николаева. Если ничего не делать, лет через 15 у нас будут серьезные проблемы с водой в Херсоне, поэтому включаться нужно уже сейчас, — подчеркнул Сухомлин.

Он предупредил, что в случае сохранения показателей потерь воды у водоканалов и сбросов неочищенных канализационных стоков в реки (на сегодняшний день уровень очистки сточных вод в Украине составляет 32%, а в Европе — более 80%), то через 10 лет часть крупных городов Украины будут получать воду почасово.

"А по самому худшему сценарию некоторые крупные города, например Одесса, могут и вообще стать ограниченными в водоснабжении", — прогнозирует чиновник.

Он добавил, что водопровод для Одессы нужно объединить со строительством трассы, соединяющей город с дунайскими портами, без заезда в Молдову.

"Это уже не об восстановлении, а о построении еще лучшего, чем было раньше. Очень масштабный проект, пока Всемирный банк с помощью специалистов проводит расчеты. Как только получим цифры — будем предметно говорить о путях финансирования. Но эту проблему уже нужно решать", — подытожил Сухомлин.

Строительство нового водопровода в Николаев

В Николаевской области активно продолжается строительство нового магистрального водопровода, который должен обеспечить регион питьевой водой уже этим летом. Работы ведутся непрерывно, в две смены.

Проектная мощность нового водопровода предусматривает подачу до 120 тысяч кубометров воды в сутки для Николаева и еще 50 тысяч кубометров для мелиоративной системы Новой Одессы и Николаевского района.

В 2023–2024 годах Украина уже ввела в эксплуатацию три масштабных водопровода: Запорожье – Томаковка – Марганец, Марганец – Никополь – Покров и Ингулец – Южное водохранилище Кривого Рога.