Україна може зіткнутись із дефіцитом води, а в деяких містах будуть вводити погодинні графіки: хто у зоні ризику

Україна ризикує зіткнутися з нестачею водних ресурсів протягом наступних 10–15 років. Серед основних причин — зміна клімату, значні втрати у системах водопостачання та недостатній рівень очищення стічних вод. Деякі міста будуть отримувати воду погодинно. Одеса, Херсон, Миколаїв — у зоні найбільшого ризику.

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Як пише Delo.ua, про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин в інтерв'ю "Телеграфу".

Україні загрожує дефіцит водних ресурсів

Сухомлин зауважив, що через серйозну зміну клімату вже у найближчі десятиріччя Україна може стикнутися із проблемою забезпечення водою великих міст. Тому існує імовірність того, що деякі міста будуть отримувати воду погодинно.

"Для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсона і Миколаєва. Якщо нічого не робити, років за 15 матимемо серйозні проблеми з водою в Херсоні, тому включатись треба вже зараз, — підкреслив Сухомлин.

Він попередив, що у разі збереження показників втрат води у водоканалів і скидів неочищених каналізаційних стоків в річки (на сьогодні рівень очищення стічних вод в Україні становить 32%, а у Європі — понад 80%), то через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно.

"А за найгіршим сценарієм, деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні", — прогнозує чиновник.

Він додав, що водогін для Одеси треба об’єднати з будівництвом траси, яка з’єднає місто з дунайськими портами, без заїзду в Молдову.

" Це вже не про відбудову, а про побудову ще кращого, аніж було раніше. Дуже масштабний проєкт, наразі Світовий банк за допомогою спеціалістів проводить розрахунки. Як тільки отримаємо цифри — будемо предметно говорити про шляхи фінансування. Але цю проблему вже треба вирішувати", — підсумував Сухомлин.

Будівництво нового водогону до Миколаєва

У Миколаївській області активно триває будівництво нового магістрального водогону, який має забезпечити регіон питною водою вже цього літа. Роботи ведуться безперервно, у дві зміни.

Проєктна потужність нового водогону передбачає подачу до 120 тисяч кубометрів води на добу для Миколаєва та ще 50 тисяч кубометрів — для меліоративної системи Нової Одеси та Миколаївського району.

У 2023–2024 роках Україна вже ввела в експлуатацію три масштабні водогони: Запоріжжя – Томаківка – Марганець, Марганець – Нікополь – Покров і Інгулець – Південне водосховище Кривого Рогу.