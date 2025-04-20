Будівництво нового водогону до Миколаєва триває цілодобово: коли планують завершити

У Миколаївській області активно триває будівництво нового магістрального водогону, який має забезпечити місто питною водою вже цього літа. Роботи ведуться безперервно, у дві зміни.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

На об'єкті задіяно близько 600 працівників, 200 одиниць автотранспорту та 90 одиниць спеціальної техніки.

"Виконується монтаж труби, земляні роботи, будівництво трьох насосних станцій, влаштування камер перепідключення, проколів під автошляхами", - написав він.

Будівництво виконує група компаній "Автострада" бізнесмена Максима Шкіля. Хоча раніше передбачалося залучення трьох підрядників для окремих ділянок, нині роботи виконує єдиний виконавець. Загальна вартість проєкту з урахуванням додаткових робіт становить 6,227 мільярда гривень.

Проєктна потужність нового водогону передбачає подачу до 120 тисяч кубометрів води на добу для Миколаєва та ще 50 тисяч кубометрів — для меліоративної системи Нової Одеси та Миколаївського району.

Зазначимо, "Миколаївводоканал" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали угоду про надання майже 25 млн євро на відновлення водопостачання у Миколаєві.

Довгострокове вирішення проблеми полягає в реалізації нового проєкту з водозабором з річки Південний Буг. У 2023–2024 роках Україна вже ввела в експлуатацію три масштабні водогони: Запоріжжя – Томаківка – Марганець, Марганець – Нікополь – Покров і Інгулець – Південне водосховище Кривого Рогу.

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

А вже 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Через це південні регіони залишилися без водопостачання. Люди не мали нормального доступу до чистої питної води, її постійно підвозили рятувальники.







