ЄС виділяє €30 млн на відновлення водопостачання у Кривому Розі

Європейський Союз надає 30 мільйонів євро на відбудову системи водопостачання в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС.

Новий проєкт, що фінансується ЄС та впроваджується Міжнародною організацією з міграції (МОМ), має на меті покращити якість води, зменшити енергоспоживання та скоротити втрати води в системі водопостачання Кривого Рогу.

У співпраці з Криворізьким водоканалом та місцевою владою, МОМ проведе ремонт насосних станцій, замінить зношені трубопроводи та підвищить ефективність роботи міської водоочисної станції.

Протягом наступних двох років проєкт принесе користь майже 700 000 мешканців Кривого Рогу, включно з близько 80 000 переселенців.

"Атаки Росії завдали серйозної шкоди українським системам водопостачання, поставивши під загрозу цілі міста. За допомогою цього проєкту ЄС допомагає відновити життєво важливі послуги та зменшити вразливість таких громад, як Кривий Ріг", — зазначив керівник відділу відбудови, енергетики, інфраструктури та навколишнього середовища Представництва ЄС в Україні Жослен Корне.

Руйнування Каховської греблі

Проєкт, який впроваджуватиме МОМ, символічно оголошений у другу річницю руйнування Каховської греблі.

Каховська гребля, захоплена Росією на початку вторгнення, була зруйнована вранці 6 червня 2023 року, що спричинило десятки смертей і величезні збитки внаслідок затоплення 620 квадратних кілометрів території в чотирьох областях — Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій.

За оцінкою потреб після катастрофи, підготовленою 2023 року Організацією Об'єднаних Націй та Урядом України за участю Світового банку та Європейського Союзу, втрати та збитки, спричинені руйнуванням греблі, сягають 14 мільярдів доларів США.

До катастрофи Кривий Ріг залежав від водопостачання з Каховського водосховища. Тепер, коли воно більше не функціонує, місто залежить від альтернативних джерел, які не можуть забезпечити достатню якість та кількість води.

Нагадаємо, у Миколаївській області активно триває будівництво нового магістрального водогону, який має забезпечити регіон питною водою вже цього літа. Роботи ведуться безперервно, у дві зміни.