Харківщина отримає понад 597 млн грн на відбудову: на що підуть гроші

Уряд України схвалив виділення понад 597 мільйонів гривень для реалізації дев'яти проєктів з відновлення Харківської області. Ці кошти підуть на відбудову об'єктів, пошкоджених російською агресією.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Вказується, що понад 240 млн грн буде направлено на завершення капітального ремонту трьох корпусів Харківської обласної клінічної лікарні.

Заплановано ремонт фасадів, покрівлі та внутрішніх приміщень, що забезпечить повноцінну роботу медичного закладу для мешканців міста та області.

Ще 357 млн грн уряд спрямував на завершення аварійно-відновлювальних робіт у шести багатоквартирних будинках Харкова, що зазнали руйнувань внаслідок обстрілів. Завдяки цьому буде відновлено понад 1300 квартир, що дозволить повернути житло близько 2900 мешканцям.

В міністерстві додали, що фінансування цих проєктів здійснюється за рахунок коштів, отриманих раніше від Європейського Союзу в межах програми "Програма підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України".

Відбудова України

Нагадаємо, в Україні пошкоджено або знищено понад 350 тисяч об’єктів — від житлових будинків до шкіл, лікарень, доріг, а також інженерної та портової інфраструктури. Попри це, понад 100 тисяч уже вдалося відновити.

За оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.