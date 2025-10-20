Кабмин выделил 6 млрд грн на защиту критической инфраструктуры: детали распоряжения

Кабинет министров Украины направит более 6 миллиардов гривен из резервного фонда госбюджета на укрепление обороноспособности и меры по предотвращению техногенных чрезвычайных ситуаций.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в правительственном распоряжении №1135-р от 18 октября 2025 года.

Куда пойдут средства

Средства будут направлены на строительство защитных сооружений объектов критической инфраструктуры в топливно-энергетическом секторе, подсекторе железнодорожного транспорта, в частности, защиту тяговых подстанций с напряжением 110-150 кВ, а также в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Распределение средств:

Общая сумма, выделенная Кабмином, составляет 6,009 миллиарда гривен. Они будут распределены следующим образом:

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры получит почти 800,5 млн грн для нужд АО "Укрзализныця". Областные государственные (военные) администрации: более 5,2 млрд грн будут распределены между ОГА/ОВА, перечень которых определен отдельным приложением к распоряжению.

Согласно документу, соответствующие органы обязаны согласовать перечни объектов, подлежащих защите, и детализированные расходы с профильными министерствами и Агентством восстановления.

Конечный срок предоставления отчета об использовании этих средств в Министерство экономики, Министерство финансов и Государственную казначейскую службу установлен до 26 декабря 2025 года.

Напомним, правительство создало Координационный центр для защиты и скорейшего восстановления критической инфраструктуры в условиях постоянных вражеских атак. Центр будет определять приоритеты финансирования, координировать восстановительные работы и контролировать их выполнение. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство по восстановлению.